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Українські військові почали контрнаступ в чотирьох областях - Арестович

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Збройні Сили України почали контр наступальні дії в чотирьох областях України. Як повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, протягом найближчого часу поступатимуть повідомлення як і про успіхи - так і про непрості обставини у деяких регіонах, передає УНН.

Українські військові почали контрнаступ в чотирьох областях - Арестович

Деталі

Наголошується, що противник, після офіційного повідомлення міноборони рф про перенесення зусиль на Схід України зараз вдається до двух головних завдань. Перше – це оточити наші війська в зоні ООС, добити Маріуполь і утримати оборону в районі Херсоні на півдні, тому що ці питання пов’язані між собою.

Арестович наголошує, що якщо впаде оборона противника на півдні, то його становище навколо Маріуполя сильно погіршиться.

“Вони це розуміють, вони це роблять, вони це офіційно заявили. Це означає наступну річ. Перше – з одного боку це дає нам надію в районі Києва, Чернігова, Сумщини, Харківщини що ми позбудемося тут ворога. Виб’ємо його звідси. По друге, це означає можливе потенційне ускладнення або різке ускладнення обстановки навколо Маріуполя і зони ООС”, - зазначив він.

Зокрема, воєнно політичне керівництво країни, командування Збройних сил і сил оборони розуміє цю ситуацію добре, вживає відповідних заходів. Однак, в Офісі президента наголошують, що найближчі тиждень-два будуть нерівномірними.

“Будуть наступати як повідомлення про те, що ми перемагаємо, і контратакуємо і контр наступаємо на деякі ділянки. Звільняємо свої землі від противника. А по друге, буде поступати інформація, що на деяких ділянках, зокрема, на Сході, ситуація далеко-далеко не проста. І для цього треба бути емоційно, організаційно і свідомо готовими. Тримаємося. Підтримуємо ЗСУ, сили оборони і місцевих мешканців які знаходяться в зоні активних бойових дій або під тимчасовою окупацією. І тримають там нашу оборону доступними їм засобами”, – наголосив він.

Додамо

Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 16,6 тис. осіб, 582 танків, 121 літак, 127 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки.

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