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Украинские военные начали контрнаступление в четырех областях - Арестович

Киев • УНН

 • 216138 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Вооруженные Силы Украины начали контр наступательные действия в четырех областях Украины. Как сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, в течение ближайшего времени будут поступать сообщения как и об успехах - так и о непростых обстоятельствах в некоторых регионах, передает УНН.

Украинские военные начали контрнаступление в четырех областях - Арестович

Детали

Отмечается, что противник, после официального сообщения минобороны рф о переносе усилий на Восток Украины сейчас прибегает к двум главным задачам. Первое - это окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсоне на юге, потому что эти вопросы связаны между собой.

Арестович подчеркивает, что если падет оборона противника на юге, то его положение вокруг Мариуполя сильно ухудшится.

“Они это понимают, они это делают, они это официально заявили. Это означает следующую вещь. Первое - с одной стороны это дает нам надежду в районе Киева, Чернигова, Сумской, Харьковской областей что мы избавимся здесь от врага. Выбьем его отсюда. Во вторых, это означает возможное потенциальное осложнение или резкое осложнение обстановки вокруг Мариуполя и зоны ООС”, - отметил он.

В частности, военно политическое руководство страны, командование Вооруженных сил и сил обороны понимает эту ситуацию хорошо, принимает соответствующие меры. Однако, в Офисе президента отмечают, что ближайшие неделю-две будут неравномерными.

"Будут поступать как сообщение о том, что мы побеждаем, и контратакуем и контр наступаем на некоторых участках. Освобождаем свои земли от противника. А во вторых, будет поступать информация, что на некоторых участках, в частности, на Востоке, ситуация далеко не простая. И для этого надо быть эмоционально, организационно и сознательно готовыми. Держимся. Поддерживаем ВСУ, силы обороны и местных жителей которые находятся в зоне активных боевых действий или во временной оккупацией. И держат там нашу оборону доступными им средствами”, - подчеркнул он.

Добавим

Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине составили уже около 16,6 тыс. человек, 582 танков, 121 самолет, 127 вертолетов и сотен единиц другой военной техники.

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