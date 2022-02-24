Українські військові підірвали дамбу під Харковом, пошкоджено дорогу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. На Харківщині у Печенігах українські військові підірвали дамбу. Про це повідомив голова Печенізької громади Олександр Гусаров, передає УНН з посиланням на Суспільне.
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"На Харківщині у Печенігах (60 км на південний схід від Харкова) підірвали дамбу. Це зробили українські військові, попередивши місцеву владу", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Гусаров зазначив, що може бути серйозне підтоплення.
"Дорожнє полотно пошкоджене дуже суттєво. Не знаю, чи витримає сам шлюз. Бо це буде серйозне підтоплення території, яка заходиться по руслу Сіверського Дінця". Вулиці як раз йдуть по руслу Сіверського Дінця. Ми попередили людей, направили туди автобуси, хотіли евакуювати людей вище, від річки подалі. Але люди відмовилися. Розійшлися по інших вулицях подалі від річки. Там орієнтовно 200-300 людей. Але люди переміщаються до своїх родичів на іншу сторону населеного пункту і оберігають себе від підтоплення. Поки підтоплення немає, тільки полотно. Я знав про це, вони (військові) попереджали мене і повідомили, щоб ми забезпечили певні локаційні заходи. Але ми з таким ніколи не зіштовхувалися (із затопленням)", — розповів Гусаров.
Доповнення
Раніше Печенізька селищна рада попереджала, що є загроза підриву дамби печенізького водосховища.
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