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Украинские военные взорвали дамбу под Харьковом, повреждена дорога

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Харьковской области в Печенегах украинские военные взорвали дамбу. Об этом сообщил председатель Печенежской громады Александр Гусаров, передает УНН со ссылкой на Общественное.

Цитата

"В Харьковской области в Печенегах (60 км на юго-восток от Харькова) взорвали дамбу. Это сделали украинские военные, предупредив местную власть", - говорится в сообщении.

Детали

Гусаров отметил, что может быть серьезное подтопление.

"Дорожное полотно повреждено очень существенно. Не знаю, выдержит ли сам шлюз. Потому что это будет серьезное подтопление территории, которая заходится по руслу Северского Донца. Улицы как раз идут по руслу Северского Донца. Мы предупредили людей, направили туда автобусы, хотели эвакуировать людей повыше, от реки подальше. Но люди отказались. Разошлись по другим улицам подальше от реки. Там ориентировочно 200-300 человек. Но люди перемещаются к своим родственникам на другую сторону населенного пункта и оберегают себя от подтопления. Пока подтопления нет, только полотно. Я знал об этом, они (военные) предупреждали меня и сообщили, чтобы мы обеспечили определенные локационные меры. Но мы с таким никогда не сталкивались (с затоплением)", — рассказал Гусаров.

Дополнение

Ранее Печенежский поселковый совет предупреждал, что есть угроза подрыва дамбы Печенежского водохранилища.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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