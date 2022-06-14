Українські війська почнуть просуватись вперед: Зеленський назвав умову

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“Якщо не буде пришвидшено (постачання) зброї, я вважаю що ситуація буде мати стагнаційний характер. Будуть вмирати люди, всі біудуть стояти на місці, і буде просування тієї чи іншої сторони на кілометр-п’ять вперед, а потім кілментр-п’ять назад. Якщо буде збільшено зброя, яка є в нашому запиті до наших партнерів, то ми почнемо все ж таки просуватись вперед”, — сказав Зеленський.

Раніше

Як писав УНН, Зеленський повідомив, що для захисту, державі дійсно необхідні деякі видв озброєння, такі як потужне ППО.

Нагадаємо

Наступна зустріч Координаційної групи міністрів оборони з допомоги Україні (формат “Рамштайн”) відбудеться 15 червня у Брюсселі.

У квітні група з більше ніж 40 країн-партнерів та союзників України на чолі зі США домовились координувати кроки щодо допомоги України. Перша зустріч міністрів оборони цих держав відбулася у Німеччині на авіабазі “Рамштайн”.