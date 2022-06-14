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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Українські війська почнуть просуватись вперед: Зеленський назвав умову

Українські війська почнуть просуватись вперед: Зеленський назвав умову

Київ • УНН

 • 188807 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Україна почне просуватись вперед у разі отримання більше зброї якнайшвидше. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на онлайн-прес-конференції для представників данських ЗМІ, передає УНН.

Цитата

“Якщо не буде пришвидшено (постачання) зброї, я вважаю що ситуація буде мати стагнаційний характер. Будуть вмирати люди, всі біудуть стояти на місці, і буде просування тієї чи іншої сторони на кілометр-п’ять вперед, а потім кілментр-п’ять назад. Якщо буде збільшено зброя, яка є в нашому запиті до наших партнерів, то ми почнемо все ж таки просуватись вперед”, — сказав Зеленський.

Раніше

Як писав УНН, Зеленський повідомив, що для захисту, державі дійсно необхідні деякі видв озброєння, такі як потужне ППО.

Нагадаємо

Наступна зустріч Координаційної групи міністрів оборони з допомоги Україні (формат “Рамштайн”) відбудеться 15 червня у Брюсселі.

У квітні група з більше ніж 40 країн-партнерів та союзників України на чолі зі США домовились координувати кроки щодо допомоги України. Перша зустріч міністрів оборони цих держав відбулася у Німеччині на авіабазі “Рамштайн”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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