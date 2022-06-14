Украинские войска начнут продвигаться вперед: Зеленский назвал условие

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“Если не будет ускорено (снабжение) оружия, я считаю, что ситуация будет носить стаграционный характер. Будут умирать люди, все будут стоять на месте, и будет продвижение той или другой стороны на километр-пять вперед, а затем километр-пять назад. Если будет увеличено оружие, которое является в нашем запросе к нашим партнерам, то мы начнем все же продвигаться вперед”, — сказал Зеленский.

Раньше

Как писал УНН, Зеленский сообщил, что для защиты, государству действительно необходимы некоторые виды вооружения, такие как мощное ПВО.

Напомним

Следующая встреча Координационной группы министров обороны по помощи Украине (формат “Рамштайн”) состоится 15 июня в Брюсселе.

В апреле группа из более 40 стран-партнеров и союзников Украины во главе с США договорились координировать шаги по помощи Украины. Первая встреча министров обороны этих государств состоялась в Германии на авиабазе “Рамштайн”.