Українські велогонщики здобули два "золота" на етапі Кубка світу в Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. На етапі Кубка світу в Нідерландах українські велогонщики Любов Басова та Андрій Винокуров здобули золоті медалі. Про це повідомляє прес-служба НОК, передає УНН.
“На етапі Кубка світу „TISSOT UCI TRACK CYCLING WORLD CUP“ (м.Апельдорн, Нідерланди) з велотреку Любов Басова фінішувала першою у дисципліні кейрін, а Андрій Винокуров переміг у спринті”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на першому етапі світового Кубка з велотреку, який відбувся в Глазго (Великобританія), українці вибороли 3 медалі.