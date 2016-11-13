Украинские велогонщики завоевали два "золота" на этапе Кубка мира в Нидерландах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На этапе Кубка мира в Нидерландах украинские велогонщики Любовь Басова и Андрей Винокуров получили золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба НОК, передает УНН.
"На этапе Кубка мира "TISSOT UCI TRACK CYCLING WORLD CUP" (г.Апельдорн, Нидерланды) по велотреку Любовь Басова финишировала первой в дисциплине кейрин, а Андрей Винокуров победил в спринте", - говорится в сообщении.
Напомним, на первом этапе мирового Кубка по велотреку, который состоялся в Глазго (Великобритания), украинцы завоевали 3 медали.