Украинские велогонщики завоевали два "золота" на этапе Кубка мира в Нидерландах

"На этапе Кубка мира "TISSOT UCI TRACK CYCLING WORLD CUP" (г.Апельдорн, Нидерланды) по велотреку Любовь Басова финишировала первой в дисциплине кейрин, а Андрей Винокуров победил в спринте", - говорится в сообщении.

Напомним, на первом этапе мирового Кубка по велотреку, который состоялся в Глазго (Великобритания), украинцы завоевали 3 медали.