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Українські важкоатлети завоювали медалі ліцензійного турніру в Німеччині

Українські важкоатлети завоювали медалі ліцензійного турніру в Німеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Українські спортсмени здобули чотири медалі на ліцензійному турнірі з важкої атлетики, що проходив у Німеччині, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію важкої атлетики України.

На міжнародному турнірі Cup of blue swords, що проходив у Німеччині, українські важкоатлети вибороли дві "золоті" та дві срібні нагороди в сумі двоборства, а також здобули очки до олімпійського рейтингу.

Конотоп Каміла у ваговій категорії до 55 кг виборола золоту нагороду з результатом в сумі двоборства 196 кг (ривок 89 кг + поштовх 107 кг). Деха Ірина виступила у ваговій категорії до 76 кг і з результатом 235 кг (105+130) також посіла перше місце.

Пирогов Кирило з результатом 351 кг (161 + 190) посів друге місце у ваговій категорії до 96 кг. Рева Костянтин, також на другому місці у ваговій категорії до 109 кг з результатом в сумі двоборства 360 кг (160 + 200).

Нагадаємо, що українець виборов три "золота" ЧЄ з важкої атлетики у Батумі.

Українські Національні Новини

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