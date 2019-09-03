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Украинские тяжелоатлеты завоевали медали лицензионного турнира в Германии

Украинские тяжелоатлеты завоевали медали лицензионного турнира в Германии

Киев  •  УНН

 • 12348 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Украинские спортсмены завоевали четыре медали на лицензионном турнире по тяжелой атлетике, который проходил в Германии, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Украины.

На международном турнире Cup of blue swords, который проходил в Германии, украинские тяжелоатлеты завоевали две "золотые" и две серебряные награды в сумме двоеборья, а также получили очки в олимпийский рейтинг.

Конотоп Камила в весовой категории до 55 кг завоевала золотую награду с результатом в сумме двоеборья 196 кг (рывок 89 кг + толчок 107 кг). Деха Ирина выступила в весовой категории до 76 кг и с результатом 235 кг (105 + 130) также заняла первое место.

Пирогов Кирилл с результатом 351 кг (161+190) занял второе место в весовой категории до 96 кг. Рев Константин, также на втором месте в весовой категории до 109 кг с результатом в сумме двоеборья 360 кг (160+200).

Напомним, что украинец завоевал три "золота" ЧЕ по тяжелой атлетике в Батуми.

Украинские Национальные Новости

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