Українські урядовці та парламентарі зустрілись з делегацією Комітету у закордонних справах британського парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Разом з групою українських урядовців та народних депутатів віце-прем’єрка Ірина Верещук зустрілася з делегацією Комітету у закордонних справах британського парламенту. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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“Keep Calm and Carry On! Це британський слоган часів Другої Світової. Дуже слушно та влучно. Зберігати спокій та робити свою справу, кожен на своєму місці.
Сьогодні мали продуктивну зустріч з делегацією Комітету у закордонних справах британського Парламенту (голова Комітету Tom Tugendhat)”, — пише Верещук.
Міністр уточнила, що сьогодні Великобританія демонструє особливу підтримку України.
“В умовах геополітичної напруги це дуже важливо для нас”, — додала вона, дякуючи британським партнерам.
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