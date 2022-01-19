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Українські урядовці та парламентарі зустрілись з делегацією Комітету у закордонних справах британського парламенту

Українські урядовці та парламентарі зустрілись з делегацією Комітету у закордонних справах британського парламенту

Київ • УНН

 • 14312 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Разом з групою українських урядовців та народних депутатів віце-прем’єрка Ірина Верещук зустрілася з делегацією Комітету у закордонних справах британського парламенту. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Цитата

“Keep Calm and Carry On! Це британський слоган часів Другої Світової. Дуже слушно та влучно. Зберігати спокій та робити свою справу, кожен на своєму місці.

Сьогодні мали продуктивну зустріч з делегацією Комітету у закордонних справах британського Парламенту (голова Комітету Tom Tugendhat)”, — пише Верещук.

Міністр уточнила, що сьогодні Великобританія демонструє особливу підтримку України.

“В умовах геополітичної напруги це дуже важливо для нас”, — додала вона, дякуючи британським партнерам.

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