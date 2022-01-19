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Украинские чиновники и парламентарии встретились с делегацией Комитета по иностранным делам британского парламента

Украинские чиновники и парламентарии встретились с делегацией Комитета по иностранным делам британского парламента

Киев • УНН

 • 14311 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Вместе с группой украинских чиновников и народных депутатов вице-премьер Ирина Верещук встретилась с делегацией Комитета по иностранным делам британского парламента. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Keep Calm and Carry On! Это британский слоган времен Второй мировой. Очень справедливо и метко. Сохранять спокойствие и делать свое дело, каждый на своем месте.

Сегодня имели продуктивную встречу с делегацией Комитета по иностранным делам британского Парламента (председатель Комитета Tom Tugendhat)”, — пишет Верещук.

Министр уточнила, что сегодня Великобритания демонстрирует особую поддержку Украины.

“В условиях геополитического напряжения это очень важно для нас”, — добавила она, благодаря британским партнерам.

Напомним

Великобритания поставит Украине новый пакет систем безопасности, чтобы помочь повысить ее оборонительные возможности перед угрозой поведения со стороны России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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