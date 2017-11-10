Українські рішення ставлять під сумнів стратегічне партнерство - МЗС Польщі

ukru
14:09 • 43507 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 61847 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 97462 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 78410 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 83795 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 121437 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 116216 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 120727 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 183280 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111684 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
48 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 195671 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 117357 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 145068 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 104630 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 57289 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 48189 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 97468 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 145068 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 183281 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 195671 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 29055 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 57289 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 132290 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 122384 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 153237 перегляди
Актуальне
Українські рішення ставлять під сумнів стратегічне партнерство - МЗС Польщі

Українські рішення ставлять під сумнів стратегічне партнерство - МЗС Польщі

Київ • УНН

 • 10783 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У четвер ввечері депутатам Сейму представлено інформацію про “актуальні відносини Польщі з найближчими сусідами та політику польського уряду щодо сусідніх країн, особливо до України, Німеччини, Білорусі та Литви...”, де заявили, що з українського боку не вистачає рішень, що сприятимуть історичному діалогу між країнами, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

“Україна приймає нині рішення, що ставлять під сумнів заяви про стратегічне партнерство”, — сказав у четвер, 9 листопада, у Сеймі Польщі заступник міністра закордонних справ Бартош Ціхоцький. За його словами, з українського боку не вистачає рішень, що сприятимуть історичному діалогу.

Зокрема, Ціхоцький сказав, що польський уряд мусить реагувати на “ситуації, коли партнери та союзники Польщі приймають рішення, що суперечать союзницьким, партнерським та сусідським відносинам”. Він додав, що прикладом цього є “незрозуміле, скандальне рішення посадових осіб української держави про заборону пошукових робіт та ексгумацій останків польських жертв воєнних конфліктів на території України”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дуда - Порошенку: не призначайте на важливі посади людей із антипольськими поглядами

"За словами представника Міністерства закордонних справ Польщі, віце-прем’єр та міністр культури Пйотр Ґлінський під час консультацій у Києві наприкінці жовтня запропонував “механізм розмов на більш високому рівні ніж донині, на рівні віце-прем’єрів, міністрів культури”. Вони мали би вирішити, зокрема, питання щодо місць пам’яті та захисту культурних цінностей," - йдеться в повідомленні.

“Цій конструктивній пропозиції було відмовлено і це тягар не закордонної політики польського уряду, це тягар політики української держави, яка приймає нині рішення, що ставлять під сумнів заяви про стратегічне партнерство”, — також сказав Ціхоцький.

“Не вистачає рішень з українського боку, що сприятимуть поступові у деяких двосторонніх питаннях, які називають історичним діалогом”, — підкреслив віце-міністр закордонних справ.

За його словами, стурбованість викликають також заяви голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який “у публічних висловлюваннях вважає цвинтар в Биківні незаконним”.

Нагадаємо, за данними ЗМІ, голову Інституту національної пам'яті України Володимира В'ятровича польська влада позбавила права в'їзду на територію Польщі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$291.10
Brent
$73.22
Bitcoin
$87,300.00
S&P 500
$5,730.80
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,100.00
Ethereum
$2,025.43