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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 1817 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 28334 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 55629 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 75003 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украинские решения ставят под сомнение стратегическое партнерство - МИД Польши

Украинские решения ставят под сомнение стратегическое партнерство - МИД Польши

Киев  •  УНН

 • 10780 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В четверг вечером депутатам Сейма была представлена ​​информация о "актуальных отношениях Польши с ближайшими соседями и политике польского правительства в отношении соседних стран, особенно в отношении Украины, Германии, Беларуси и Литвы...", где заявили, что с украинской стороны не хватает решений, способствующих историческому диалогу между странами, а украинские решения ставят под сомнение стратегическое партнерство, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Украина принимает сегодня решения, ставящие под сомнение заявления о стратегическом партнерстве", - сказал в четверг, 9 ноября, в Сейме Польши заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий. По его словам, с украинской стороны не хватает решений, которые будут способствовать историческому диалога.

В частности, Цихоцкий сказал, что польское правительство должно реагировать на "ситуации, когда партнеры и союзники Польши принимают решения, противоречащие союзническим, партнерским и соседским отношениям". Он добавил, что примером этого является "непонятное, скандальное решение должностных лиц украинского государства о запрете поисковых работ и эксгумаций останков польских жертв военных конфликтов на территории Украины".

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"По словам представителя Министерства иностранных дел Польши, вице-премьер и министр культуры Петр Ґлинський во время консультаций в Киеве в конце октября предложил "механизм разговоров на более высоком уровне, чем до сих пор, на уровне вице-премьеров, министров культуры". Они должны были решить, в частности, вопрос о местах памяти и защиты культурных ценностей", - говорится в сообщении.

"Этому конструктивному предложению было отказано и это бремя не внешней политики польского правительства, это бремя политики украинского государства, которое принимает сегодня решения, ставящие под сомнение заявления о стратегическом партнерстве", - также сказал Цихоцкий.

"Не хватает решений с украинской стороны, которые способствуют прогрессу в некоторых двусторонних вопросах, которые называют историческим диалогом", - подчеркнул вице-министр иностранных дел.

По его словам, обеспокоенность вызывают также заявления председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который "в публичных высказываниях считает кладбище в Быковне незаконным".

Напомним, по данным СМИ, главу Института национальной памяти Украины Владимира Вьятровича польские власти лишили права въезда на территорию Польши.

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