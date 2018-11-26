КИЇВ. 26 листопада. УНН. На даний момент українські порти на Азовському морі працюють в штатному режимі. Триває завантаження/розвантаження судів, які раніше пройшли Керч-Єнікальський канал. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації морських портів.