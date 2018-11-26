Українські порти на Азовському морі працюють в штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На даний момент українські порти на Азовському морі працюють в штатному режимі. Триває завантаження/розвантаження судів, які раніше пройшли Керч-Єнікальський канал. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Адміністрації морських портів.
З ранку 26.11.2018 відновився рух суден через канал. Своєї черги на прохід очікують 30 суден, що прямують в/з портів Маріуполь і Бердянськ (16 - з портів і 14 - в порти).
Всього до кінця 2018 року, за оперативними даними, українські порти на Азові планують прийняти і обробити близько 80 суден.
Як повідомляв УНН, з'явилася інформація про поранених українських військових моряків, яких захопила Росія під час агресії в Чорному морі.
Раніше глава МЗС Німеччини закликав зняти російську блокаду Азовського моря.
Як повідомляв УНН, в МЗС України заявили про збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь, а також поранення і захоплення в полон членів їх екіпажів і висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - важко.
В ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому в зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці .
ВР розгляне рішення про введення воєнного стану на позачерговому засіданні в понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстрене засідання Ради безпеки ООН .