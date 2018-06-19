Українські популісти та олігархи заважають імплементації угоди про асоціацію з ЄС - Мінгареллі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Популісти і олігархи заважають здійснювати імплементацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Про це заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі, передає кореспондент УНН.
"Це дуже важливо, щоб громадянське суспільство спробувало пояснити, чому імплементація Угоди про асоціацію так важлива для українських громадян. Це також дуже важливо тому що, ви знаєте, в Україні є багато людей, яким не подобається ця угода, вони намагаються не допустити її імплементації. Ми їх називаємо популістами, олігархами", - заявив посол.
За словами Мінгареллі, всі ці особи, в основному, мають власний інтерес і не бажають модернізації політичної і економічної структури України.
"Отже, якщо ми хочемо бути більш ефективними у нашій боротьбі проти цих людей, ми маємо забезпечити кращу комунікацію", - зауважив він.
Як повідомляв УНН, не всі в Україні до кінця розуміють, чому Угода про ассоціацію з ЄС є важливою для громадського суспільства. Про це сказав посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі під час асамблеї української сторони платформи громадянського суспільства Україна-ЄС.