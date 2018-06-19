Українські популісти та олігархи заважають імплементації угоди про асоціацію з ЄС - Мінгареллі

"Це дуже важливо, щоб громадянське суспільство спробувало пояснити, чому імплементація Угоди про асоціацію так важлива для українських громадян. Це також дуже важливо тому що, ви знаєте, в Україні є багато людей, яким не подобається ця угода, вони намагаються не допустити її імплементації. Ми їх називаємо популістами, олігархами", - заявив посол.

За словами Мінгареллі, всі ці особи, в основному, мають власний інтерес і не бажають модернізації політичної і економічної структури України.

"Отже, якщо ми хочемо бути більш ефективними у нашій боротьбі проти цих людей, ми маємо забезпечити кращу комунікацію", - зауважив він.



Як повідомляв УНН, не всі в Україні до кінця розуміють, чому Угода про ассоціацію з ЄС є важливою для громадського суспільства. Про це сказав посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі під час асамблеї української сторони платформи громадянського суспільства Україна-ЄС.