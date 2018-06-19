Украинские популисты и олигархи мешают имплементации соглашения об ассоциации с ЕС - Мингарелли

"Это очень важно, чтобы гражданское общество попыталось объяснить, почему имплементация Соглашения об ассоциации так важна для украинских граждан. Это также очень важно потому что, вы знаете, в Украине есть много людей, которым не нравится эта сделка, они пытаются не допустить ее имплементации. Мы их называем популистами, олигархами", - заявил посол.

По словам Мингарелли, все эти лица, в основном, имеют собственный интерес и не желают модернизации политической и экономической структуры Украины.

"Итак, если мы хотим быть более эффективными в нашей борьбе против этих людей, мы должны обеспечить лучшую коммуникацию", - отметил он.



Как сообщал УНН, не все в Украине до конца понимают, почему Соглашение об ассоциации с ЕС является важным для гражданского общества. Об этом сказал посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время ассамблеи украинской стороны платформы гражданского общества Украина-ЕС.