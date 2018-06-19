Украинские популисты и олигархи мешают имплементации соглашения об ассоциации с ЕС - Мингарелли
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Популисты и олигархи мешают осуществлять имплементацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.
"Это очень важно, чтобы гражданское общество попыталось объяснить, почему имплементация Соглашения об ассоциации так важна для украинских граждан. Это также очень важно потому что, вы знаете, в Украине есть много людей, которым не нравится эта сделка, они пытаются не допустить ее имплементации. Мы их называем популистами, олигархами", - заявил посол.
По словам Мингарелли, все эти лица, в основном, имеют собственный интерес и не желают модернизации политической и экономической структуры Украины.
"Итак, если мы хотим быть более эффективными в нашей борьбе против этих людей, мы должны обеспечить лучшую коммуникацию", - отметил он.
Как сообщал УНН, не все в Украине до конца понимают, почему Соглашение об ассоциации с ЕС является важным для гражданского общества. Об этом сказал посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли во время ассамблеи украинской стороны платформы гражданского общества Украина-ЕС.