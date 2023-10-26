Українські оборонці мають успіх біля Вербового та у районі Бахмуту - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Збройні сили України 25 жовтня незначно просунулися в західній Запорізькій області та продовжили наступ у районі Бахмута. Про це повідомляють аналітики Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.
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Дані за 24 жовтня, як зазначають аналітики, свідчать про подальше незначне просування українських військ на захід від Роботиного. Генштаб України повідомив, що українські сили також досягли невизначеного часткового успіху на захід від Вербового (9 км на захід від Роботиного).
Також 24 жовтня речник Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що українські війська ведуть наступальні дії поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).
Нагадаємо
На Авдіївському напрямку російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку, Сили оборони України відбили тут минулої доби понад 10 атак ворога.