На Авдіївському напрямку за добу відбили понад 10 атак ворога - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Авдіївському напрямку російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку, Сили оборони України відбили тут минулої доби понад 10 атак ворога, повідомив у середу речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує тут авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії російських окупантів в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Невельського Донецької області, де Сили оборони України відбили понад 10 атак ворога минулої доби", - сказав Ковальов.
Деталі
На Мар'їнському напрямку, зі слів речника, ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Побєди Донецької області. "Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога", - вказав він.
"На Куп'янському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак ворога у районі населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога у районах Надії та Макіївки Луганської області", - повідомив Ковальов.
На Шахтарському та Запорізькому напрямках, за його словами, українські захисники відбили всі атаки ворога в районах Новомихайлівки, Пречистівки, Старомайорського, південніше Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.
Доповнення
Сили оборони України мали частковий успіх західніше Вербового на Мелітопольському напрямку, на Бахмутському напрямках минулої доби відбили близько 10 атак ворога.
Протягом минулої доби, зі слів речника Генштабу, загалом відбулося близько 80 бойових зіткнень.