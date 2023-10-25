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На Авдеевском направлении за сутки отбили более 10 атак врага - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. На Авдеевском направлении российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку, Силы обороны Украины отбили здесь за прошедшие сутки более 10 атак врага, сообщил в среду спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет УНН.

На Авдеевском направлении за сутки отбили более 10 атак врага - Генштаб

Цитата

"На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет здесь авиацию, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия российских оккупантов в районах Степного, Авдеевки, Северного, Невельского Донецкой области, где Силы обороны Украины отбили более 10 атак врага за прошедшие сутки", - сказал Ковалев.

Детали

На Марьинском направлении, по словам спикера, враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области. "Здесь украинские воины отбили более 20 атак врага", - указал он.

"На Купянском направлении украинские воины отбили около 10 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили все атаки врага в районах Надии и Макеевки Луганской области", - сообщил Ковалев.

На Шахтерском и Запорожском направлениях, по его словам, украинские защитники отбили все атаки врага в районах Новомихайловки, Пречистовки, Старомайорского, южнее Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Дополнение

Силы обороны Украины имели частичный успех западнее Вербового на Мелитопольском направлении, на Бахмутском направлениях за прошедшие сутки отбили около 10 атак врага.

За прошедшие сутки, по словам спикера Генштаба, в целом произошло около 80 боевых столкновений.

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