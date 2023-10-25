Сили оборони мали частковий успіх західніше Вербового - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сили оборони України мали частковий успіх західніше Вербового на Мелітопольському напрямку, на Бахмутському напрямках минулої доби відбили близько 10 атак ворога, повідомив у середу речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, мали частковий успіх західніше Вербового, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога", - сказав Ковальов.
Також підрозділи Сил оборони, з його слів, продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
"На Бахмутському напрямку українські воїни минулої доби відбили близько 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки Донецької області", - повідомив речник Генштабу.
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