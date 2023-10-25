Силы обороны имели частичный успех западнее Вербового - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Силы обороны Украины имели частичный успех западнее Вербового на Мелитопольском направлении, на Бахмутском направлениях за прошедшие сутки отбили около 10 атак врага, сообщил в среду спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, имели частичный успех западнее Вербового, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага", - сказал Ковалев.
Также подразделения Сил обороны, по его словам, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
"На Бахмутском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили около 10 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки, Андреевки Донецкой области", - сообщил спикер Генштаба.
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