Украинские защитники имеют успех возле Вербового и в районе Бахмута - ISW

Детали

Данные за 24 октября, как отмечают аналитики, свидетельствуют о дальнейшем незначительном продвижении украинских войск к западу от Роботино. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы также достигли неопределенного частичного успеха к западу от Вербового (9 км к западу от Роботино).

Также 24 октября спикер Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо заявил, что украинские войска ведут наступательные действия вблизи Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Напомним

На Авдеевском направлении российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку, Силы обороны Украины отбили здесь за прошедшие сутки более 10 атак врага.