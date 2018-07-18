Українські моряки з судна Gulf Pearl повертаються додому
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Українські моряки, які "застряглі" на судні Gulf Pearl біля берегів ОАЕ, через невиплату заробітної плати. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.
"Епопея з ліквідації заборгованості перед 4 українцями-членами екіпажу судна Gulf Pearl завершена. Скоординованими діями консула забезпечено виплату зарплати українським морякам та їхнє повернення до України", - сказано у повідомлені.
Раніше повідомлялося, що на рейді біля емірату Шарджа (ОАЕ) коштує судно "Gulf Pearl", в команді якого є українські моряки. Члени екіпажу заявили, що у них вилучили документи і не виплачували заробітну плату з лютого 2018 року.
Як повідомляв УНН, українські моряки з риболовецького судна "ЯМК-0041" після затримання уже впродовж двох місяців примусово утримуються в окупованому Криму.