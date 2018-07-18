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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 41125 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102973 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124929 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132406 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169324 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153450 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141171 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130465 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские моряки с судна Gulf Pearl возвращаются домой

Украинские моряки с судна Gulf Pearl возвращаются домой

Киев  •  УНН

 • 8335 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Украинские моряки, "застрявшие" на судне Gulf Pearl у берегов ОАЭ, из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

"Эпопея по ликвидации задолженности перед 4-мя украинскими членами экипажа судна Gulf Pearl завершена. Скоординированным действиям консула обеспечена выплата зарплаты украинским морякам и их возвращение в Украину", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на рейде у эмирата Шарджа (ОАЭ) стоит судно "Gulf Pearl", в команде которого есть украинские моряки. Члены экипажа заявили, что у них изъяли документы и не выплачивали заработную плату с февраля 2018 года.

Как сообщал УНН, украинские моряки с рыболовецкого судна "ЯМК-0041" после задержания уже на протяжении двух месяцев принудительно содержатся в оккупированном Крыму.

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