Украинские моряки с судна Gulf Pearl возвращаются домой

"Эпопея по ликвидации задолженности перед 4-мя украинскими членами экипажа судна Gulf Pearl завершена. Скоординированным действиям консула обеспечена выплата зарплаты украинским морякам и их возвращение в Украину", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на рейде у эмирата Шарджа (ОАЭ) стоит судно "Gulf Pearl", в команде которого есть украинские моряки. Члены экипажа заявили, что у них изъяли документы и не выплачивали заработную плату с февраля 2018 года.

Как сообщал УНН, украинские моряки с рыболовецкого судна "ЯМК-0041" после задержания уже на протяжении двух месяцев принудительно содержатся в оккупированном Крыму.