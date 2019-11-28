Українські магазини на "чорну п'ятницю" завищують ціни й збувають непотріб - економіст
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українські торгові мережі й окремі магазини використовують "чорну п'ятницю" для продажу товару, який залежується на полицях і складах, а покупців приваблюють знижками, завищуючи початкову ціну на продукцію напередодні розпродажів. Таку думку висловив міжнародний економічний експерт, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук в коментарі кореспонденту УНН.
"Є загальносвітовий тренд "чорна п'ятниця", відповідно всі наші ритейлери готуються до неї. Але насправді ми розуміємо, що стандартним механізмом для недобропорядних торговельних мереж, окремих магазинів є завищення вартості товару перед розпродажем", - зазначив економіст.
За його словами, також нерідко буває, що за тиждень-півтора після "чорної п'ятниці" товари можна купити ще дешевше, оскільки найвищі знижки продавці встановлюють на ті товари, які залежуються на полицях і складах.
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"Усі ці розпродажі робляться з метою не стільки навіть заробити на цьому, скільки розпродати ті залишки, непотріб, які є на складах, звільнити торгові полиці від того, що не продається, і привернути увагу до самого магазину. Це все скоріше маркетинговий хід, тому насправді все залежить від тієї роздрібної мережі чи магазину, в який ви збираєтесь", - наголосив Гарбарук.
При цьому він додав, що на "чорну п'ятницю" в українських магазинах і торгових центрах значно підвищується кількість "туристів", утім, реальні продажі зростають не більш ніж на 10-15%.
Нагадаємо, через спад купівельної спроможності українців реальних знижок у "чорну п'ятницю" буде менше, ніж раніше.