Українські біатлоністи потрапили в топ-6 змішаної естафети Юнацьких Олімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У другий день змагань в рамках зимових ЮОІ-2020 на території швейцарської Лозанни відбулася одиночна змішана естафета з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру та ФБУ.
Без штрафних кіл обійшлися лише три команди із 30-ти: Франції, України та Канади. Незважаючи на непоганий показник в стрільбі "жовто-блакитної" команди (8 промахів, другий результат серед усіх учасників, менше тільки у переможців - сім), хід залишив бажати кращого – 6 час з 1 хвилиною та 3,3 секундами відставання.
Перемогу святкував дует з Франції, який, як зазначалося вище, показав кращі стрілецькі здібності. Срібними призерами Олімпійських ігор з двома штрафними колами і великою кількістю запасних патронів стали італійці, а "бронзовими" - шведи.
Зауважимо, що сьогодні у спортсменів з біатлону день відпочинку, і вже 14 січня юнаки і дівчата вийдуть на старт спринтерських гонок.