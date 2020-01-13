Украинские биатлонисты попали в топ-6 смешанной эстафеты Юношеских Олимпийских игр

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 8900 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114999 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120756 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 119175 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 138312 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109036 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110048 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109588 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132064 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Украинские биатлонисты попали в топ-6 смешанной эстафеты Юношеских Олимпийских игр

Украинские биатлонисты попали в топ-6 смешанной эстафеты Юношеских Олимпийских игр

Киев  •  УНН

 • 10841 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Во второй день соревнований в рамках зимних ЮОИ 2020 на территории швейцарской Лозанны состоялась одиночная смешанная эстафета по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира и ФБУ.

Без штрафных кругов обошлись лишь три команды из 30-ти: Франции, Украины и Канады. Несмотря на неплохой показатель в стрельбе "желто-голубой" команды (8 промахов, второй результат среди всех участников, меньше только у победителей - семь), ход оставил желать лучшего - 6 час с 1 минутой и 3,3 секундами отставания.

Победу праздновал дуэт из Франции, который, как отмечалось выше, показал лучшие стрелковые способности. Серебряными призерами Олимпийских игр с двумя штрафными кругами и большим количеством запасных патронов стали итальянцы, а "бронзовыми" - шведы.

Заметим, что сегодня у спортсменов по биатлону день отдыха, и уже 14 января юноши и девушки выйдут на старт спринтерских гонок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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