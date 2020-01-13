Украинские биатлонисты попали в топ-6 смешанной эстафеты Юношеских Олимпийских игр

Без штрафных кругов обошлись лишь три команды из 30-ти: Франции, Украины и Канады. Несмотря на неплохой показатель в стрельбе "желто-голубой" команды (8 промахов, второй результат среди всех участников, меньше только у победителей - семь), ход оставил желать лучшего - 6 час с 1 минутой и 3,3 секундами отставания.

Победу праздновал дуэт из Франции, который, как отмечалось выше, показал лучшие стрелковые способности. Серебряными призерами Олимпийских игр с двумя штрафными кругами и большим количеством запасных патронов стали итальянцы, а "бронзовыми" - шведы.

Заметим, что сегодня у спортсменов по биатлону день отдыха, и уже 14 января юноши и девушки выйдут на старт спринтерских гонок.