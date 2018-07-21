Українські автовласники переходять з бензину на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У травні, у порівнянні із квітнем, в Україні обсяги споживання бензину моторного скоротилися на 3%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
При цьому зросли обсяги роздрібних продажів палива дизельного та газу скрапленого – на 0,5% та 13,2% відповідно.
Так, у травні українським споживачам через АЗС було реалізовано 109,7 тис. тонн бензину моторного, 92,9 тис. тонн палива дизельного та 3,7 тис. тонн газу скрапленого.
Водночас, за рік роздрібні продажі бензину моторного скоротилися на 11,3%, палива дизельного – не змінилися, газу скрапленого – скоротилися на 15,4%.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, АМКУ оштрафував 16 газотрейдерів через цінову змову.