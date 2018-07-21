Украинские автовладельцы переходят с бензина на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В мае, по сравнению с апрелем, в Украине объемы потребления бензина моторного сократились на 3%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
При этом выросли объемы розничных продаж дизельного топлива и сжиженного газа - на 0,5% и 13,2% соответственно.
Так, в мае украинским потребителям через АЗС было реализовано 109,7 тыс. тонн бензина моторного, 92,9 тыс. тонн дизельного топлива и 3,7 тыс. тонн сжиженного газа.
В то же время, за год розничные продажи бензина моторного сократились на 11,3%, дизельного топлива - не изменились, газа сжиженного - сократились на 15,4%.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Напомним, АМКУ оштрафовал 16 газотрейдеров из-за ценовой сговор.