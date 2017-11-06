Українське зерно викликає все більше нарікань у імпортерів: надійшло більше 90 претензій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. За десять місяців поточного року Україна отримала 91 нотифікацію щодо експорту зернових культур, тоді як за весь минулий рік ― 80. Про це під час конференції “Експорт зерна України” повідомив заступник начальника Управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби України Вадим Чайковський, передає УНН.
За його словами, з початку поточного року дві нотифікації надійшли від Індонезії, три ― від Білорусі і 86 ― від Індії.
“У поточному сезоні нотифікації від Індонезії надійшли через неефективність фумігації. Є ризик втрати даного ринку для українського зерна. Не виключено, що через такі дії доведеться звертатися до ради національної безпеки і ініціювати регуляцію сегмента”, ― зазначив В.Чайковський.
Також він зазначив, в листопаді поточного року планується підписання вимог по фітосанітарії з Індонезією.
Нагадаємо, кожна нотифікація формально може стати приводом до заборони експорту.
“Поліпшити ситуацію з даного питання можливо за умови проведення комплексних фітосанітарних процедур..., а також при посиленні відповідальності як керівництва головних управлінь Держпродспоживслужби в областях, так і фітосанітарних інспекторів та фітосанітарних лабораторій”, — вважає заступник директора Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва Держпродспоживлсужби А.Челомбітко.
Як повідомляв УНН, Україна стрімко втрачає експортні позиції через відсутність контролю якості з боку Держпродспоживслужби.
Так, за словами нардепа С.Тригубенка, протягом 9 місяців минулого року в Україні скоротився експорт свинини, яловичини, зерна і молочних продуктів.
“Протягом 9 місяців 2016 року експорт української свинини скоротився в 20 разів, і становить на сьогодні лише 18 тисяч голів.
Експорт яловичини впав майже на третину. Якщо точно, то на 29% до 27 тисяч тонн яловичини.
Експорт молочної продукції у грошовому вимірі скоротився на 10%, і це точно ще не межа.
Що стосується зернових, то, здавалося б, при хорошому врожаї, як цьогоріч, нам гріх жалітися, але експорт таки впав. У грошовому вимірі орієнтовно на 7,5%”, — написав він.
Додамо, що заборонені до ввезення в інших країнах хвороби зерна в Україні досі не є карантинними.