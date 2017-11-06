Украинское зерно вызывает все больше нареканий у импортеров: поступило более 90 претензий

По его словам, с начала текущего года два уведомления поступили от Индонезии, три - от Беларуси и 86 - от Индии.

"В текущем сезоне уведомления от Индонезии поступили из-за неэффективности фумигации. Есть риск потери данного рынка для украинского зерна. Не исключено, что из-за таких действий придется обращаться в совет национальной безопасности и инициировать регуляцию сегмента", - отметил В.Чайковский.

Также он добавил, что в ноябре текущего года планируется подписание требований по фитосанитарии с Индонезией.

Напомним, каждая нотификация формально может стать поводом к запрету экспорта.

"Улучшить ситуацию по данному вопросу возможно при условии проведения комплексных фитосанитарных процедур ..., а также при усилении ответственности как руководства главных управлений Госпродпотребслужбы в областях, так и фитосанитарных инспекторов и фитосанитарных лабораторий", - считает заместитель директора Департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Госпродпотребсужбы А.Челомбитко.

Как сообщал УНН, Украина стремительно теряет экспортные позиции из-за отсутствия контроля качества со стороны Госпродпотребслужбы.

Так, по словам нардепа С.Тригубенко, в течение 9 месяцев прошлого года в Украине сократился экспорт свинины, говядины, зерна и молочных продуктов.

"В течение 9 месяцев 2016 года экспорт украинской свинины сократился в 20 раз и составляет сегодня лишь 18 тысяч голов.

Экспорт говядины упал почти на треть. Если точно, то на 29% до 27 тысяч тонн говядины.

Экспорт молочной продукции в денежном измерении сократился на 10%, и это точно еще не предел.

Что касается зерновых, то, казалось бы, при хорошем урожае, как в этом году, нам грех жаловаться, но экспорт таки упал. В денежном эквиваленте ориентировочно на 7,5%", - написал он.

Добавим, что запрещенные к ввозу в других странах болезни зерна в Украине до сих пор не являются карантинными.