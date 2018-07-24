Українське суспільство вибирає політиків без урахування їх об'єктивних якостей - результати дослідження

Методологія дослідження базується на авторській 3D-моделі Олени Дерев'янко, лідера експертного think tank "Практика влади", відомого експерта з управління репутацією політиків і бізнесменів. 3D-моделювання дозволяє встановити ступінь відповідності ключових якостей політика очікуванням виборців по блокам "сила", "розум" і "здатність завойовувати громадську підтримку (емпатія)".

"Більшість респондентів суперечить собі в оцінці якостей політичного лідера. Що свідчить про їх сугестивність, нестійкість переконань, емоційне сприйняття політиків. Зрозуміло, це традиційні риси масової свідомості. Але в наш час і в нашій країні така інфантильність і схильність, не напружуючись, виражатися штампами і імітувати мислення міфами", - пояснила під час прес-конференції Олена Дерев'янко.

"Найсильнішим політичним лідером, на думку респондентів, є мер Києва Віталій Кличко. Пальму першості в цій категорії йому віддали 41,2% опитаних. При цьому зовнішню фізичну силу, як ознаку сильного політика, виділяють лише 3,6% респондентів, а найвище серед якостей сильного політика респонденти оцінюють виконання обіцянок (65,4%), здатність приймати складні рішення (48,6%) і оперативно діяти в критичних ситуаціях (39,8%). Таким чином, на підсвідомому рівні виборці все ж асоціюють силу політика з її зовнішніми фізичними проявами", - пояснив цей парадокс сприйняття під час прес-конференції Юрій Щедрін, представник "Центру прикладних досліджень".

Що стосується інтелекту, то згідно з результатами дослідження, на якому засновано 3D-моделювання позицій кандидатів, виборці вважають політика розумним якщо він розбирається в тому, про що говорить (60%), знає економіку (57,1%), має широкий кругозір (52 %).

"Всі ці якості мають суб'єктивний характер, залежать від сприйняття виборця і можуть бути сформовані за допомогою піар-технологій, - зауважила Олена Дерев'янко. - Об'єктивні чинники інтелекту політика цінуються набагато менше, ніж його медійний образ і здатність подати себе: самостійно пише тексти (4,9%), використовує в мові наукові терміни, цитати (5,3%), має науковий ступінь (9,5%), здобув освіту за кордоном (12,9%)".

Яскравий приклад такого викривленого сприйняття в очах потенційного виборця - образ актора-коміка Володимира Зеленського, якого назвали розумним політиком 34,8% респондентів, майже нарівні з Петром Порошенком (37,3%), Леонідом Кравчуком (37,1%) і Віктором Ющенком (33,3%).

"Це сприйняття Зеленського як розумного політика грунтується, в першу чергу, на телевізійних шоу і серіалах. Респонденти сприймають його інтелект на рівні чинного і колишніх президентів завдяки ролі в телесеріалі "Слуга народу", - звернув увагу Юрій Щедрін.

"Практика влади" - незалежний громадський експертний think-tank, предметом дослідницької діяльності якого є вивчення форм, видів, технологій і проявів влади.

Соціологічна компанія "Центр прикладних досліджень" опитала в період з 25 травня по 5 червня 2018 року 2 100 респондентів методом стандартизованого індивідуального інтерв'ю "face-to-face" на всю доступну територію України за статево-віковою квотною вибіркою, яка є репрезентативною для всього населення України. Статистична похибка дослідження - до 3%.