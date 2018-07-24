Украинское общество выбирает политиков без учета их объективных качеств — результаты исследования

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Украинские избиратели голосуют за политиков, практически не принимая во внимание их объективные качества, и ориентируются в основном на медиапроявления. Такой вывод сделали авторы аналитического отчета “Политическое лидерство в Украине”, подготовленного по заказу общественного think tank “Практика власти” при участии социологической компаний “Центр прикладных исследований”, передает УНН.

Методология исследования базируется на авторской 3D-модели Елены Деревянко, лидера экспертного think tank "Практика власти", известного эксперта по управлению репутацией политиков и бизнесменов. 3D-моделирование позволяет установить степень соответствия ключевых качеств политика ожиданиям избирателей по блокам "сила“, “ум” и “способность завоевывать общественную поддержку (эмпатия)”.

“Большинство респондентов противоречит себе в оценке качеств политического лидера. Что свидетельствует об их внушаемости, нестойкости убеждений, эмоциональном восприятии политиков. Разумеется, это традиционные черты массового сознания. Но в нашем время и в нашей стране такая инфантильность и склонность, не напрягаясь, выражаться штампами и имитировать мышление мифами”, — пояснила во время пресс-конференции Елена Деревянко.

“Самым сильным политическим лидером, по мнению респондентов, является мэр Киева Виталий Кличко. Пальму первенства в этой категории ему отдали 41,2% опрошенных. При этом внешнюю физическую силу, как признак сильного политика, выделяют лишь 3,6% респондентов, а наиболее высоко среди качеств сильного политика респонденты оценивают выполнение обещаний (65,4%), способность принимать сложные решения (48,6%) и оперативно действовать в критических ситуациях (39,8%). Таким образом, на подсознательном уровне избиратели все же ассоциируют силу политика с ее внешними физическими проявлениями”, — пояснил этот парадокс восприятия в ходе пресс-конференции Юрий Щедрин, представитель “Центра прикладных исследований”.

Что касается интеллекта, то согласно результатам исследования, на котором основано 3D-моделирование позиций кандидатов, избиратели считают политика умным если он разбирается в том, о чем говорит (60%), знает экономику (57,1%), имеет широкий кругозор (52%).

“Все эти качества имеют субъективный характер, зависят от восприятия избирателя и могут быть сформированы с помощью пиар-технологий, — заметила Елена Деревянко. — Объективные факторы интеллекта политика ценятся намного меньше, чем его медийный образ и способность подать себя: самостоятельно пишет тексты (4,9%), использует в речи научные термины, цитаты (5,3%), имеет научную степень (9,5%), получил образование за рубежом (12,9%)”.

Яркий пример такого искаженного восприятия в глазах потенциального избирателя — образ актера-комика Владимира Зеленского, которого назвали умным политиком 34,8% респондентов, почти наравне с Петром Порошенко (37,3%), Леонидом Кравчуком (37,1%) и Виктором Ющенко (33,3%).

“Это восприятие Зеленского как умного политика основано, в первую очередь, на телевизионных шоу и сериалах. Респонденты воспринимают его интеллект на уровне действующего и бывших президентов благодаря роли в телесериале “Слуга народа”, — обратил внимание Юрий Щедрин.

“Практика власти” — независимый общественный экспертный think-tank, предметом исследовательской деятельности которого является изучение форм, видов, технологий и проявлений власти.

Социологическая компания “Центр прикладных исследований” опросила в период с 25 мая по 5 июня 2018 года 2 100 респондентов методом стандартизованного индивидуального интервью “face-to-face” на всей доступной территории Украины по половозрастной квотной выборке, которая репрезентативна для всего населения Украины. Статистическая погрешность исследования — до 3%.

Украинские Национальные Новости

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