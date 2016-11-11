Українська жіноча збірна виступить на чемпіонаті Європи з боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. З 14 по 24 листопада жіноча збірна України братиме участь у чемпіонаті Європи з боксу серед жінок, який відбудеться в столиці Болгарії Софії. Про це повідомляє Федерація боксу України, передає УНН.
На континентальній першості Україна буде представлені таким складом:
Вагова категорія 48 кг: Світлана Василевська
Вагова категорія 51 кг: Тетяна Коб
Вагова категорія 54 кг: Сніжана Холодікова
Вагова категорія 57 кг: Валерія Єрошенко
Вагова категорія 60 кг: Юлія Циплакова
Вагова категорія 64 кг: Ганна Лисенко
Вагова категорія 69 кг: Тетяна Петрович
Вагова категорія 75 кг: Марія Боруца
Вагова категорія 81 кг: Анастасія Черноколенко
Вагова категорія +81 кг: Ірина Винник
Головний тренер – Сергій Гордієнко
Старший тренер – Сергій Данилів
Тренери – Володимир Богатиренко та Андрій Чумаков.
Як повідомляв УНН, Т.Коб була єдиною представницею України на ОІ-2016, де зупинилася на чвертьфінальній стадії змагань.