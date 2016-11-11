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15 марта, 19:03 • 111777 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156830 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131833 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124780 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109535 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103898 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100378 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Украинская женская сборная выступит на чемпионате Европы по боксу

Украинская женская сборная выступит на чемпионате Европы по боксу

Киев • УНН

 • 7742 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. С 14 по 24 ноября женская сборная Украины примет участие в чемпионате Европы по боксу среди женщин, который пройдет в столице Болгарии Софии. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.

На континентальном первенстве Украина будет представлены следующим составом:

Весовая категория 48 кг: Светлана Василевская
Весовая категория 51 кг: Татьяна Коб
Весовая категория 54 кг: Снежана Холодикова
Весовая категория 57 кг: Валерия Ерошенко
Весовая категория 60 кг: Юлия Цыплакова
Весовая категория 64 кг: Анна Лысенко
Весовая категория 69 кг: Татьяна Петрович
Весовая категория 75 кг: Мария Боруца
Весовая категория 81 кг: Анастасия Черноколенко
Весовая категория +81 кг Ирина Винник

Главный тренер - Сергей Гордиенко
Старший тренер - Сергей Данилов
Тренеры - Владимир Богатыренко и Андрей Чумаков.

Как сообщал УНН, Т.Коб была единственной представительницей Украины на ОИ-2016, где остановилась на четвертьфинальной стадии соревнований.

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