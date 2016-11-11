Украинская женская сборная выступит на чемпионате Европы по боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. С 14 по 24 ноября женская сборная Украины примет участие в чемпионате Европы по боксу среди женщин, который пройдет в столице Болгарии Софии. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.
На континентальном первенстве Украина будет представлены следующим составом:
Весовая категория 48 кг: Светлана Василевская
Весовая категория 51 кг: Татьяна Коб
Весовая категория 54 кг: Снежана Холодикова
Весовая категория 57 кг: Валерия Ерошенко
Весовая категория 60 кг: Юлия Цыплакова
Весовая категория 64 кг: Анна Лысенко
Весовая категория 69 кг: Татьяна Петрович
Весовая категория 75 кг: Мария Боруца
Весовая категория 81 кг: Анастасия Черноколенко
Весовая категория +81 кг Ирина Винник
Главный тренер - Сергей Гордиенко
Старший тренер - Сергей Данилов
Тренеры - Владимир Богатыренко и Андрей Чумаков.
Как сообщал УНН, Т.Коб была единственной представительницей Украины на ОИ-2016, где остановилась на четвертьфинальной стадии соревнований.