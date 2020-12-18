Українська збірна виборола друге загальнокомандне місце на Кубку світу з боротьби

Українська жіноча збірна під керівництвом Володимира Євонова, вкотре підтвердила статус однієї з найсильніших команд світу та посіла друге загальнокомандне місце. Загалом дівчата здобули шість медалей:

“Золото” — Тетяна Ріжко

“Срібло” — Лілія Маланчук

“Бронзу” — Аліна Бережна, Алла Белінська, Катерина Зелених, Ілона Прокопевнюк.

Вказується також, що цього року, через пандемію та відмову деяких країн від участі у чемпіонаті світу зі спортивної боротьби бюро “United World Wrestling” прийняло рішення провести запланований на грудень чемпіонат світу під іншою назвою. До Белграду на Індивідуальний Кубок світу приїхало 505 спортсменів з 51 країни світу. Також вперше в змаганнях такого рівня було встановлено призовий фонд 10 тис. євро в кожній ваговій категорії.