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Українська збірна виборола друге загальнокомандне місце на Кубку світу з боротьби

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Шість медалей завоювали українські борчині на Індивідуальному Кубку світу, що тривав в Белграді, Сербія, передає УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Українська збірна виборола друге загальнокомандне місце на Кубку світу з боротьби

Українська жіноча збірна під керівництвом Володимира Євонова, вкотре підтвердила статус однієї з найсильніших команд світу та посіла друге загальнокомандне місце. Загалом дівчата здобули шість медалей:

“Золото” — Тетяна Ріжко

“Срібло” — Лілія Маланчук

“Бронзу” — Аліна Бережна, Алла Белінська, Катерина Зелених, Ілона Прокопевнюк.

Вказується також, що цього року, через пандемію та відмову деяких країн від участі у чемпіонаті світу зі спортивної боротьби бюро “United World Wrestling” прийняло рішення провести запланований на грудень чемпіонат світу під іншою назвою. До Белграду на Індивідуальний Кубок світу приїхало 505 спортсменів з 51 країни світу. Також вперше в змаганнях такого рівня було встановлено призовий фонд 10 тис. євро в кожній ваговій категорії.

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