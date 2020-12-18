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Украинская сборная завоевала второе общекомандное место на Кубке мира по борьбе

Киев • УНН

 • 13589 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Шесть медалей завоевали украинские борчихи на Индивидуальному Кубке мира, который длился в Белграде, Сербия, передает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Украинская сборная завоевала второе общекомандное место на Кубке мира по борьбе

Украинская женская сборная под руководством Владимира Евонова, в который раз подтвердила статус одной из сильнейших команд мира и заняла второе общекомандное место. В общем девушки завоевали шесть медалей:

“Золото” — Татьяна Рижко

“Серебро” — Лилия Маланчук

“Бронзу” — Алина Бережная, Алла Белинская, Екатерина Зеленых, Илона Прокопевнюк.

Указывается также, что в этом году из-за пандемии и отказа некоторых стран от участия в чемпионате мира по спортивной борьбе бюро “United World Wrestling” приняло решение провести запланированный на декабрь чемпионат мира под другим названием. В Белград на Индивидуальный Кубок мира приехало 505 спортсменов из 51 страны мира. Также впервые в соревнованиях такого уровня был установлен призовой фонд 10 тыс. евро в каждой весовой категории.

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