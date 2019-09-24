Українська триатлоністка тріумфувала на етапі Кубку Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Найсильніша триатлетка України Юлія Єлістратова виборола перше "золото" в сезоні в рамках етапу Кубка Європи в Румунії, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію триатлону України.
Перше місце з часом 1:06,10 год у Єлістратової. У трійку призерів також увійшли німкеня Марлен Гомес-Іслінгер (1:06,27) та італійка Алессія Орла (1:06,45).
"У цьому сезоні я стабільно забігала в ТОП-10, однак вже встигла скучити за перемогами. Тому звісно, я задоволена. У Мамаї (Константі) вже втретє проводиться етап Кубка Європи, і це для мене друга перемога і третій подіум на цих змаганнях", – відзначила Єлістратова.
Додамо, що нині Єлістратова займає 40-ву позицію олімпійського рейтингу, що де-факто дозволяє їй розраховувати на ліцензію та з повною впевненістю готуватися до Олімпійських Ігор – до слова, вже четвертих у кар’єрі найсильнішої триатлетки України.