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Украинская триатлонистка победила на этапе Кубка Европы

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сильная триатлетка Украины Юлия Елистратова завоевала первое "золото" в сезоне в рамках этапа Кубка Европы в Румынии, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию триатлона Украины.

Первое место со временем 1:06,10 ч у Елистратовой. В тройку призеров также вошли немка Марлен Гомес-Ислингер (1:06,27) и итальянка Алессия Орла (1:06,45).

"В этом сезоне я стабильно забегала в ТОП-10, однако уже успела соскучиться по победам. Поэтому конечно, я довольна. В Мамае (Константе) уже в третий раз проводится этап Кубка Европы, и это для меня вторая победа и третий подиум на этих соревнованиях" - отметила Елистратова.

Добавим, что в настоящее время Елистратова занимает 40-ю позицию олимпийского рейтинга, который де-факто позволяет ей рассчитывать на лицензию и с полной уверенностью готовиться к Олимпийским Играм - к слову, уже четвертых в карьере сильнейшей триатлетки Украины.

Украинские Национальные Новости

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