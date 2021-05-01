Українська тенісистка втретє поспіль вийшла у півфінал міжнародного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна третій тиждень поспіль вийшла у півфінал турніру ITF, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
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У чвертьфіналі великого турніру ITF в Загребі киянка обіграла німецьку тенісистку Юлію Німайер – 7:5, 6:4.
За вихід у фінал Калініна посперечається з італійської тенісисткою Джесікою Пьєрі, яка займає тільки 287 рядок в світовій генерації.
Примітно, що два тижні тому наша співвітчизниця дійшла до півфіналу на 60-тисячнику в португальському Оейраші, а потім виграла титул на 25-тисячнику в Оейраш.
Що передувало цьому
Світоліна програла на старті турніру в Мадриді, не реалізувавши шість матчболів.