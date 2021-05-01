Українська тенісистка втретє поспіль вийшла у півфінал міжнародного турніру

Деталі

У чвертьфіналі великого турніру ITF в Загребі киянка обіграла німецьку тенісистку Юлію Німайер – 7:5, 6:4.

За вихід у фінал Калініна посперечається з італійської тенісисткою Джесікою Пьєрі, яка займає тільки 287 рядок в світовій генерації.

Примітно, що два тижні тому наша співвітчизниця дійшла до півфіналу на 60-тисячнику в португальському Оейраші, а потім виграла титул на 25-тисячнику в Оейраш.

Що передувало цьому

Світоліна програла на старті турніру в Мадриді, не реалізувавши шість матчболів.