Українська тенісистка тріумфувала на юніорському турнірі в Німеччині

У фіналі турніру ITF Juniors другої категорії в Німеччині наша представниця, посіяна під першим номером, у двох сетах обіграла шосту ракетку змагань — 16-річну Каміллу Бартон з Латвії — 6:2, 6:4.

Даний титул став для Білоконь першим в нинішньому сезоні і четвертим за час її виступів на турнірах ITF Juniors. У травні минулого року українка виграла три турніри поспіль в США.

Також відзначимо, що в 2017 році Білоконь грала на турнірі в Гладбек, де змогла дійти до півфіналу в одиночному розряді і виграла парний турнір. Однак на цей раз у киянки, яка грала разом з Ванессою Онг з США, не вийшло захистити титул.