Українська стрибунка у довжину тріумфувала на турнірі в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Італії відбулися легкоатлетичні міжнародні змагання "XXXIV MEETING CITTA' DI PADOV" на яких медаль здобула представниця України, повідомляє УНН з посиланням на сторінку "Жорсткої Атлетики" у Facebook.
Деталі
У секторі зі стрибків у довжину Марині Бех-Романчук вдалось здобути "золото", стрибнувши у третій своїй спробі до позначки – 6,70.
Другою стала представниця Білорусії Анастасія Мірончик-Іванова – 6,45 м, а третьою Міліца Гардашевич із Сербії – 6,38 м.
Нагадаємо
Бех-Романчук залишилася без медалі на Олімпійських іграх у Токіо. Тоді її результату вистачило тільки на п'яту сходинку.