Українська стрибунка у довжину тріумфувала на турнірі в Італії

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У секторі зі стрибків у довжину Марині Бех-Романчук вдалось здобути "золото", стрибнувши у третій своїй спробі до позначки – 6,70.

Другою стала представниця Білорусії Анастасія Мірончик-Іванова – 6,45 м, а третьою Міліца Гардашевич із Сербії – 6,38 м.

Нагадаємо

Бех-Романчук залишилася без медалі на Олімпійських іграх у Токіо. Тоді її результату вистачило тільки на п'яту сходинку.