Українська письменниця отримала літературну премію “Angelus”

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“У шістнадцятий раз вручається Літературна премія Центральної Європи Angelus. Переможцем в цьому році стала українська письменниця Катерина Бабкіна, автор книги “Ніхто не танцював так, як мій дід”, — йдеться в повідомленні.

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За перемогу Бабкіна отримає 150 тисяч злотих. Наголошується, що це вже четвертий випадок, коли цю премію отримує український письменник. Також перекладач книжки, польський письменник і літературний критик, Богдан Задура, отримає 40 тисяч злотих. Крім того, Катерина Бабкіна отримала Приз глядацьких симпатій імені Наталії Горбанєвської. Цією відзнакою нагородили за підсумками читацького онлайн-опитування. Катерина Бабкіна отримає тримісячну стипендію на резиденцію у Вроцлавському домі літератури.

Нагадаємо

У 2019 році премію Angelus отримав український письменник Юрій Винничук.

Додамо

7 жовтня у Стокгольмі оголосили лауреата Нобелівської премії з літератури: ним став британський письменник Занзібарського походження Абдулразак Гурна “за безкомпромісне і жалісливе проникнення у наслідки колоніалізму і долю біженця в умовах сильної різниці між культурами і континентами”.