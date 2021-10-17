Украинская писательница получила литературную премию "Angelus"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинская писательница из Ивано-Франковска Екатерина Бабкина стала лауреатом премии Центральной Европы "Angelus". Об этом сообщает официальный сайт премии, передает УНН.
Цитата
"В шестнадцатый раз вручается Литературная премия Центральной Европы Angelus. Победителем в этом году стала украинская писательница Екатерина Бабкина, автор книги "Никто не танцевал так, как мой дед", - говорится в сообщении.
Детали
За победу Бабкина получит 150 000 злотых. Отмечается, что это уже четвертый случай, когда эту премию получает украинский писатель. Также переводчик книги, польский писатель и литературный критик, Богдан Задура, получит 40 000 злотых. Кроме того, Екатерина Бабкина получила Приз зрительских симпатий имени Наталья Горбаневской. Этой наградой наградили по итогам читательского онлайн-опроса. Екатерина Бабкина получит трехмесячную стипендию на резиденцию в Вроцлавском доме литературы.
Напомним
В 2019 году премию Angelus получил украинский писатель Юрий Винничук.
Добавим
7 октября в Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе: им стал британский писатель занзибарского происхождения Абдулразак Гурна "за бескомпромиссное и сострадательное проникновения в последствия колониализма и судьбу беженца в условиях сильной разницы между культурами и континентами".