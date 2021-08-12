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Українська лекгоатлетка Магучіх вперше очолила світовий рейтинг стрибунок у висоту

Українська лекгоатлетка Магучіх вперше очолила світовий рейтинг стрибунок у висоту

Київ • УНН

 • 23113 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор в Токіо, вперше очолила світовий рейтинг зі стрибків у висоту. Оновлений рейтинг опублікувала світова асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics), передає УНН.

Деталі

Українська бронзова призерка Олімпійських Ігор Ярослава Магучіх очолила список найкращих стрибунок у висоту. Друге місце посіла росіянка Марія Ласіцкене, якій Магучіх поступилася на Олімпіаді у Токіо. Третє місце дісталося Ніколі МакДермотт з Австралії.

Також у п'ятірці кращих легкоатлеток зі стрибків у висоту опинилася й українка Ірина Геращенко. Сьоме місце також посіла українка Юлія Левченко.

Додамо

Ярослава Магучіх завоювала бронзову нагороду в стрибках у висоту на Олімпійських іграх − 2020 у Токіо, подолавши висоту у 2 метри.

В той же час, “золото” отримала представниця ОКР Марія Ласіцкене з результатом у 2,04 метра. А “срібло” — у Ніколи Макдермотт з Австралії — 2,02 метра.

Скандал з Магучіх

У соціальних мережах розлетілася фотографія нашої легкоатлетки з російською спортсменкою Марією Ласіцкене. Дівчата разом святкували здобуття нагород на Олімпіаді у Токіо.

У міністерстві оборони відреагували на це, та пообіцяли провести розмову з бронзовою призеркою Олімпійських ігор Ярославою Магучіх.

По прибуттю сьогодні у міжнародний аеропорт “Бориспіль”, Магучіх вперше прокоментувала фотографію з російською спортсменкою. Вона наголосила, що фотографія на Іграх у Токіо з Марією Ласіцкене не несе її політичної позиції.

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