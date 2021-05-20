Українська легкоатлетка стала призером міжнародних змагань у Чехії

Деталі

Час українки – 55,09 с, виявився другим у бігу на дистанції 400 метрів із бар'єрами. Перемога дісталася британці Джессі Найт – 54,74 с. Трійку призерок замкнула Сара Слотт Петерсен із Данії (55,76 с).

Крім того, в Остраві атлети показали відразу кілька найкращих результатів сезону в світі. Дворазовий чемпіон світу й світовий рекордсмен з бігу на 5000 і 10000 м Джошуа Чептегей з Уганди змагався на дистанції 3000 метрів і очолив на ній світовий топлист сезону з результатом 7:33,24 хв. А його співвітчизник Джейкоб Кіплімо найшвидше у 2021 році пробіг 10000 м – 26:33,93 хв.

Примітно, що турнір входить до найпрестижнішої серії Континентального туру Всесвітньої легкої атлетики – "золотої". Щороку він збирає найвідоміших і найсильніших зірок з усіх куточків планети. Дев’ять разів перемоги тут святкував легендарний Усейн Болт. Українець Богдан Бондаренко тричі вигравав змагання зі стрибків у висоту.

Доповнення

Двома днями раніше Рижикова виграла командний чемпіонат України на дистанції 400 метрів з бар’єрами.