Украинская легкоатлетка стала призером международных соревнований в Чехии

Детали

Время украинки - 55,09 с, оказалось вторым в беге на дистанции 400 метров с барьерами. Победа досталась британке Джесси Найт - 54,74 с. Тройку призеров замкнула Сара Слотт Петерсен из Дании (55,76 с).

Кроме того, в Остраве атлеты показали сразу несколько лучших результатов сезона в мире. Двукратный чемпион мира и мировой рекордсмен в беге на 5000 и 10000 м Джошуа Чептегей из Уганды соревновался на дистанции 3000 метров и возглавил на ней мировой топлист сезона с результатом 7:33,24 мин. А его соотечественник Джейкоб Киплимо быстрее в 2021 году пробежал 10000 м - 26:33,93 мин.

Примечательно, что турнир входит в престижную серию Континентального тура Всемирной легкой атлетики - "золотой". Ежегодно он собирает самых известных и сильнейших звезд со всех уголков планеты. Девять раз победы здесь праздновал легендарный Усэйн Болт. Украинец Богдан Бондаренко трижды выигрывал соревнования по прыжкам в высоту.

Дополнение

Двумя днями ранее Рыжикова выиграла командный чемпионат Украины на дистанции 400 метров с барьерами.