Українська делегація планує поїхати на січневу сесію ПАРЄ – Ясько
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Українська делегація планує поїхати на січневу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, яка проходитиме у гібридному форматі. Про це написала у Facebook голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько, передає УНН.
“Провели екстрене засідання української делегації в ПАРЄ. Представники усіх фракцій одноголосно висловилися, що треба їхати на січневу сесію в ПАРЄ. Як відомо, в листопаді було ухвалено рішення, що зимова сесія ПАРЄ 21 року відбудеться у так званому гібридному форматі. Людською мовою це означає, що делегації, які можуть/хочуть працювати — їдуть до Страсбурга, решта делегацій візьмуть участь онлайн”, — зазначила нардеп.
За її словами, представники усіх фракцій одноголосно висловилися, що треба їхати на січневу сесію в ПАРЄ.
“Україна потребує сильного голосу на міжнародних майданчиках”, — додала Ясько.
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи перенесла літню сесію на жовтень у зв’язку з пандемією.
Але, жовтнева сесія ПАРЄ також була скасована.
Так, сесія ПАРЄ пройшла у листопаді, але українська делегація не була на ній присутня.