Українська банківська сфера не стикалася раніше з ліквідацією «робочих» банків – економіст

Цитата

«Ні, таких історій у нас не було. Повної ліквідації не було. Були випадки купівлі, коли працююча, жива структура була куплена з певними цілями. А так щоб робочий банк ліквідовували повністю – таких історій у нас не було», - підкреслив економіст.

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За його словами, основною причиною ліквідації банків в Україні зазвичай є спустошення активів та, як наслідок, доведення установ до нульової ліквідності.

Контекст

На початку 2014 року в Україні було 180 банків. Восени 2019 оку на ринку залишилося 76 банків. Зараз, за даними НБУ, в Україні діють 64 банки. Ще 54 установи, за даними ФГВФО, перебувають у стадії ліквідації.

«В Україні після історії з масовим банкопадом, коли була ліквідована фактично половина банків з наявних на той час, склалася така основна причина – попереднє спустошення їхніх активів власниками, які безперешкодно вивели активи за кордон, спустошили банки й таким чином довели до майже нульової ліквідності», - нагадав він.

Андрій Новак додав, що деякі системоформуючі банки держава «скажімо так, націоналізовувала – як в історії з Приватбанком», адже банк такого рівня не можна було просто ліквідувати й держава його націоналізувала.

«А так, в принципі, в Україні ліквідація банків відбувається, як правило, з однієї причини – це попереднє спустошення їх активів власниками тих банків», - резюмував економіст.

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Говорячи про механізм ліквідації фінустанов, він зазначив, що коли ліквідовано понад 100 банків, алгоритм ліквідації вже відпрацьований.

«Юридична процедура відпрацьована й економічна також», - зазначив Андрій Новак.

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Нагадаємо

Співвласниця “Конкорду” Олена Сосєдка у повідомленні на своїй сторінці у Facebook наголосила, що активів банку вистачить, аби вкладники банку та акціонери отримали власні кошти.

«Активів, і не просто активів, а саме високоліквідних, вистачить на всіх наших клієнтів, фізичних осіб та юридичних. Їх вистачить навіть на те, щоб повернути акціонерам статутний капітал банку. Коштів мало б вистачити на те, щоб розрахуватися абсолютно з усіма», — підкреслила вона.

Своєю чергою, її сестра Юлія Сосєдка, яка також є співвласницею банку, наголосила, що ConcordBank вперше в історії України зробить процедуру ліквідації фінустанови максимально прозорою.